«كنت بقبض 35 جنيه».. المصارع المصري الهارب محمود سبيع يدعم أحمد بغدودة

الشارقة - اميمة ياسر -

تصدر المصارع أحمد فؤاد بغدودة تريند مواقع التواصل الاجتماعي بعد أنباء هروبه إلى فرنسا.

وجاءت واقعة الهروب خلال تواجد بغدودة في تونس للمشاركة في بطولة أفريقيا للمصارعة التي أقيمت الأسبوع الماضي، حيث حصل على الميدالية الفضية في المصارعة الرومانية وزن 63 كيلوجراماً.

وأكد والد بغدودة، في مداخلة هاتفية ببرنامج "كلمة أخيرة" مع الإعلامية لميس الحديدي، أن نجله "لم يتقاضى أي أموال من اتحاد المصارعة منذ نحو عام."

وأوضح والد بغدودة ان نجله حصل على جائزة قدرها 16 ألف جنيه مصري، وأن الاتحاد قام بخصم نحو 14800 جنيه من المبلغ، في إشارة إلى أنه تقاضى 1200 جنيه فقط.

وفي السياق، دعم المصارع المصري، محمود سبيع، والذي يلعب لدى الولايات المتحدة، أحمد فؤاد بغدودة من خلال منشور عبر صفحته بموقع "فيس بوك".

وكتب سبيع منشورا قال فيه: "أما كنت مع منتخب المصارعة، كنت باخد 35 جنيه في الشهر كلاعب أوليمبي و بطل عربي وأفريقي".

وكتب سبيع تعليقا على منشوره قال فيه: "أنا فاكر يوم وأنا مع المنتخب كان عندي 17 سنة.. في الوقت ده كنت عاوز أروح من المنوفية للقاهرة لمعسكر المنتخب ومكنش معايا أي فلوس".

وأضاف المصارع المصري: "قعدت أعيط لحد ما والدتي أدتني فلوس أسافر بيها عشان كانت مؤمنه بيا و مصدقة حلمي"؟

وتابع سبيع: "لو شخص واحد مؤمن بيك ومصدقك ومصدق حلمك كفاية، ممكن تهز العالم بسبب وجوده في حياتك والشخص ده هو أمي".

وسبيع هو ابن محافظة المنوفية، وسافر في عام 2020 إلى الولايات المتحدة لتمثيل المنتخب الأمريكي في المصارعة الرومانية.

واعتزل محمود سبيع رياضة المصارعة وسعى للدخول في عالم الفنون القتالية المختلطة، ليبدأ أول خطوة في رحلة تحقيق حلمه بالتعاقد مع أكبر مدير أعمال في العالم بلعبة الفنون القتالية، ثم توقيعه مع أكبر وكالات الرياضة في العالم، التي تضم أسماء لامعة.