شكرا لقرائتكم خبر عن انتظام تشارلز أبرز ملامح تدريب غزل المحلة قبل مواجهة حرس الحدود.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أستأنف لاعبو فريق غزل المحلة التدريبات الجماعية اليوم تحت قيادة المدير الفني رضا شحاتة استعدادا لمواجهة حرس الحدود في دور ال 32 لمسابقة كأس مصر .

وانتظم النيجيري تشارلز باسى مهاجم الفريق فى التدريبات الجماعية عقب انتهاء معسكر منتخب بلاده للشباب، الذى أستمر لمدة 14 يوماً، استعدادا لخوض نهائيات كأس العالم للشباب التى تقام حاليا فى الأرجنتين.

شارك أحمد الجعيدى صانع العاب الفريق في المران الجماعى اليوم عقب الشفاء من الإصابة استعدادا لمواجهة حرس الحدود في بطولة كأس مصر وكان تعرض اللاعب للإصابة في الكتف والركبة وخضع على أثرها لبرنامج علاجى تحت أشراف دكتور خالد الجميزى

وكان منح الجهاز الفني اللاعبين أمس راحة سلبية و ذلك لتجنب الإرهاق و الإصابات قبل المباريات المقبلة .

ويستعد غزل المحلة لمواجهة نظيره حرس الحدود يوم الأحد المقبل في الساعة السابعة مساء ضمن مباريات دور الـ32 لكاس مصر.