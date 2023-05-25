شكرا لقرائتكم خبر عن فيتوريا يحضر مباراة سيراميكا وفيوتشر بالدورى الممتاز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حضر البرتغالي روي فيتوريا المدير الفني لمنتخب مصر ، مباراة سيراميكا و فيوتشر في المباراة التي تجمع الفريقين حاليا على ستاد السلام ضمن الجولة التاسعة و العشرون من عمر مسابقة الدورى الممتاز .

كما تواجد ارنالدو تيكسيرا المدرب العام لمنتخب مصر و محمود سليم محلل أداء المنتخب ، في مباراة سيراميكا و فيوتشر .

وكان تلقى اتحاد الكرة المصري خطاباً رسمياًَ من الاتحاد الأفريقي لكرة القدم"كاف" بتحديد 14 يونيو المقبل موعدًا لمباراة منتخب مصر أمام غينيا، فى الجولة الخامسة من التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية 2024 التى تستضيفها كوت ديفوار.

كما تضمن الخطاب إقامة مباراة غينيا فى التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة باستاد جراند مراكش بالمغرب.

وأكد محمد غرابة، مدير منتخب مصر الأول لكرة القدم، فى وقت سابق، أن معسكر منتخب مصر سينطلق 9 أو 10 يونيو المقبل، استعدادًا لمواجهة غينيا.

ويمتلك منتخب مصر فى رصيده 9 نقاط بعد الفوز الكبير على مالاوي برباعية ليتصدر المجموعة الرابعة بالتصفيات، بينما يأتي منتخب غينيا فى المركز الثاني بنفس الرصيد، يليه منتخب إثيوبيا فى المركز الثالث بـ3 نقاط، ثم مالاوي فى المركز الرابع والأخير بنفس الرصيد.