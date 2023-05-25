شكرا لقرائتكم خبر عن أول تجمع لمنتخب الطائرة تحت قيادة الإيطالى فلافيو السبت المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

ومن المقرر ان يشهد هذا التجمع حضور ياسر قمر رئيس الاتحاد المصرى للعبة والاعلامي عمرو مخلوف امين صندوق الاتحاد وكابتن حسن عابد المدير التنفيذى للاتحاد من اجل الترحيب بالمدرب الجديد الذى سيبدأ مهمته الرسمية مع فراعنة الطائرة اعتبارً من إنطلاق المعسكر التدريبي الأول تحت قيادة المدرب الجديد .

من جانبه أكد المهندس ياسر قمر رئيس اتحاد كرة الطائرة ان التجمع القادم للمنتخب الوطني سيشهد جلسة ترحيب بالمدرب الجديد وكذلك الاطمئنان على حالة جميع اللاعبين العائدين من مشاركات قوية خلال الفترة الاخيرة مع انديتهم .

وأضاف رئيس اتحاد الطائرة ان مجلس الإدارة فضل اختبار الإيطالي فلافيو جيونيلى نظراً للسيرة الطيبة التى يتمتع بها وخبراته العالية وقدرته على تنفيذ سياسة المجلس الذى يسعى بقوة للعودة بكرة الطائرة المصرية للمنافسة العالمية .

على الجانب الاخر كشف الاعلامي عمرو مخلوف امين صندوق الاتحاد ان مجلس إدارة الاتحاد سيعقد اجتماع هام منتصف الاسبوع المقبل لمناقشة عدد من الأمور الهامة ابرزها كيفية تطوير المسابقات المحلية ومناقشة التقرير الفنية لكافة رؤساء اللجان ومناقشة إيجابيات وسلبيات الموسم المنتهي.

وكان مجلس إدارة الاتحاد قد نجح في انهاء التفاوض مع المدرب الإيطالي فلافيو جيونيلي في سرية تامة وتم الإعلان عن كافة المفاوضات عقب وصول الايطالي للقاهرة والاتفاق على كافة بنود التعاقد .

جدير بالذكر ان المنتخب الوطنى يستعد لدورة الالعاب العربية بالجزائر في شهر يوليو المقبل والبطولة الافريقية التى ستقام بالقاهرة في شهر أغسطس المقبل.