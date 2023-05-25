شكرا لقرائتكم خبر عن غياب إسلام جابر عن البنك الأهلى أمام الداخلية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يغيب إسلام جابر لاعب خط وسط فريق البنك الاهلى عن مواجهة الداخلية المقبلة بسبب الإيقاف عقب الحصول على ثلاث إنذرات .

و يسعى القبرصى بابا فاسيليو المدير الفني لفريق البنك الاهلى من تجهيز جميع اللاعبين للاستعانة بيهم في المباريات المتبقية من عمر مسابقة الدورى الممتاز و ذلك لحصد أكبر عدد من النقاط و ضمان بقاء الفريق بشكل رسمي الموسم المقبل.

ومن المقرر أن يلاقى فريق البنك الاهلى نظيره الداخلية ضمن مباريات الجولة الثلاثون من عمر مسابقة الدورى الممتاز حيث يقام اللقاء على ستاد القاهرة الدولى يوم الأربعاء الموافق 31 من الشهر الجارى في تمام الساعة السابعة مساءا .

ويحتل فريق البنك الاهلى المركز الثالث عشر بجدول ترتيب مسابقة الدورى الممتاز برصيد 31 نقطة حيث حقق الفوز في 7 مباريات و التعادل في 10 مباريات و الهزيمة في 12 مباراة .