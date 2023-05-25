شكرا لقرائتكم خبر عن بيراميدز يهزم الحرس بهدف قاتل ويحافظ على وصافة الدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حافظ فريق بيراميدزعلى وصافة الدوري بفوز قاتل أمام نظيره حرس الحدود، في اللقاء الذي جمع الفريقين، اليوم الأربعاء، على استاد الدفاع الجوي، في إطار لقاءات مسابقة الدوري المصري الممتاز.

واحتسب حكم اللقاء ركلة جزاء لبيراميدز بعد إعاقة من حامد الجابري لمحاولة مرور كريم حافظ داخل منطقة الجزاء، ونفذت بتسديدة قوية من فاخري لاكاي ولكن نجح الحارس محمد فوزي في إبعاد الكرة من أسفل يسار مرماه.

وفي الدقيقة الأخيرة من الوقت المحتسب بدل من الضائع، تمكن بيراميدز من فك شفرة دفاع الحرس، عن طريق دودو الجباس.

بهذه النتيجة يحتل بيراميدز المركز الثانى لجدول الترتيب، برصيد 55 نقطة جمعها من 27 مباراة، حقق الانتصار 16 مرة، وتعادل 7 مرات، وتلقى 4 هزائم، وسجل لاعبوه 41 هدفا واستقبلت شباكهم 17 هدفا، في المقابل يُعاني حرس الحدود في مسابقة الدوري المصري حيث يحتل المركز الأخير بجدول الترتيب برصيد 16 نقطة، جمعها من 6 فوز و7 تعادلات و17 هزيمة".

وجاء تشكيل بيراميدز على النحو التالي: "حراسة المرمى: أحمد الشناوي، وخط الدفاع: - أحمد سامي - أحمد فتحي - محمد الشيبي - كريم حافظ، وخط الوسط: هشام محمد - وليد الكرتي - مصطفى فتحي - محمود صابر - إبراهيم عادل، وفي خط الهجوم: فخري لاكاي".

ويتواجد على مقاعد البدلاء: "أحمد دعدور - محمد حمدي - أحمد توفيق - إسلام عيسى - محمد صادق - بلاتي توريه - دودو الجباس - عبدالله مجدي - فخر الدين بن يوسف".

فيما جاء تشكيل حرس الحدود كالتالي: "حراسة المرمي: محمد فوزي، وخط الدفاع: خالد سامي، محمد رضا، أحمد شديد قناوي، إبراهيم القاضي، وفي خط الوسط: إسلام عبد اللاه، حامد الجابري، إسلام جمال، وخط الهجوم: أحمد فيلكس، مصطفى زيكو، فالانتين أودو".