شكرا لقرائتكم خبر عن فيوتشر يهزم سيراميكا 1 - 0 ويواصل مطاردة بيراميدز على وصافة الدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حقق فريق فيوتشر الفوز على نظيره سيراميكا بهدف دون رد في المباراة التي جمعت الفريقين منذ قليل على ستاد السلام ضمن مباريات الجولة التاسعة و العشرون من عمر مسابقة الدورى الممتاز .

وأحراز هدف فريق فيوتشر المهاجم أحمد عاطف في الدقيقة 60 من عمر اللقاء عقب أستغلال عرضية من زميلة عمر كمال ليسديدها في شباك محمد بسام حارس مرمى فريق سيراميكا .

وبهذة النتيجة ارتفع رصيد فريق فيوتشر للنقطة 54 محتلا المركز الثالث بجدول ترتيب مسابقة الدورى الممتاز بينما توقف رصيد فريق سيراميكا عند النقطة 31 محتلا المركز الثانى عشر .

وخاض فريق فيوتشر بقيادة على ماهر اللقاء بتشكيل كالتالى :

حراسة المرمى .. محمود جنش .

خط الدفاع .. باسم على ، محمود مرعى ، على الفيل ، جوزيف جوناثان .

خط الوسط .. ناصر ماهر ، مهند لاشين ، محمد رضا " بوبو " ، غنام محمد .

الهجوم .. أحمد عاطف ، عبدالكبير الوادى .

بينما جاء تشكيل فريق سيراميكا بقيادة حلمى طولان يضم كل من :

حراسة المرمى:محمد بسام

خط الدفاع: أحمد رمضان " بيكهام " - سيف تقا - رجب نبيل -أحمد هاني.

خط الوسط: محمد كناريا- محمد إبراهيم - محمد عادل - ميدو جابر - صلاح محسن

خط الهجوم: أحمد ياسر ريان