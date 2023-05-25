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فيوتشر يهزم سيراميكا 1 - 0 ويواصل مطاردة بيراميدز على وصافة الدورى

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القاهرة - سامية سيد - حقق فريق فيوتشر الفوز على نظيره سيراميكا بهدف دون رد في المباراة التي جمعت الفريقين منذ قليل على ستاد السلام ضمن مباريات الجولة التاسعة و العشرون من عمر مسابقة الدورى الممتاز .

وأحراز هدف فريق فيوتشر المهاجم أحمد عاطف في الدقيقة 60 من عمر اللقاء عقب أستغلال عرضية من زميلة عمر كمال ليسديدها في شباك محمد بسام حارس مرمى فريق سيراميكا .

وبهذة النتيجة ارتفع رصيد فريق فيوتشر للنقطة 54 محتلا المركز الثالث بجدول ترتيب مسابقة الدورى الممتاز بينما توقف رصيد فريق سيراميكا عند النقطة 31 محتلا المركز الثانى عشر .

وخاض فريق فيوتشر بقيادة على ماهر اللقاء بتشكيل كالتالى :

حراسة المرمى .. محمود جنش .

خط الدفاع .. باسم على ، محمود مرعى ، على الفيل ، جوزيف جوناثان .

خط الوسط .. ناصر ماهر ، مهند لاشين ، محمد رضا " بوبو " ، غنام محمد .

الهجوم .. أحمد عاطف ، عبدالكبير الوادى .

بينما جاء تشكيل فريق سيراميكا بقيادة حلمى طولان يضم كل من :

حراسة المرمى:محمد بسام

خط الدفاع: أحمد رمضان " بيكهام " - سيف تقا - رجب نبيل -أحمد هاني.

خط الوسط: محمد كناريا- محمد إبراهيم - محمد عادل - ميدو جابر - صلاح محسن

خط الهجوم:  أحمد ياسر ريان

 

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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