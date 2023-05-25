شكرا لقرائتكم خبر عن المهدى سليمان يقود مران حراس الاتحاد السكندرى وغياب محمود علاء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قاد المهدى سليمان حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بنادى الاتحاد السكندرى، مران زملائه الحراس مع مدربه محمد لطفى في ظل تخلف الصربى زوران مانولوفيتش عن قيادة مران سيد البلد اليوم الأربعاء.

وما زال الغموض يحيط بمصير الصربى زوران مانولوفيتش المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادى الاتحاد السكندرى بعد الأنباء التي تم تداولها خلال الساعات الماضية بشأن طلبه الرحيل عن سيد البلد وعدم استكمال مهمته.

وتحسم إدارة الاتحاد السكندرى موقف زوران خلال الساعات القادمة،خصوصاً أن المدرب الصلبي طلب إنهاء مشواره مع سيد البلد بالتراضى معللاَ ذلك بظروف خاصة إلا أن الإدارة لم تتخذ القرار النهائي وتحاول إثناء المدرب عن قراره.

من ناحية اخرى حضر محمود علاء مدافع الفريق الأول لكرة القدم بنادى الاتحاد السكندرى إلى مقر تدريبات الفريق لكنه لم يشارك في مران اليوم الأربعاء استعداداً لمواجهة بيراميدز المقرر لها يوم الإثنين المقبل ضمن منافسات الجولة التاسعة والعشرين من عمر مسابقة الدورى الممتاز.

في سياق متصل أعرب محمود علاء عن حزنه الشديد لطرده فى مباراة المصري وانتهت بفوز الأخير بهدفين مقابل بهدف،وقال علاء في تصريحات لليوم السابع: "حدث ذلك أثناء حديثي مع زميلي محمد محمود وكنت أتحدث معه وقلت له بالنص "هايل يا محمد أجمد"، وكان ظهرى للحكم، لكني فوجئت بكارت أحمر وعندما سأل الجهاز الفنى عن سبب الطرد قالوا له بسبب الاعتراض".

وأبدى محمود علاء دهشته قائلا: "هل لو أنا عايز اعترض على الحكم بقوله يا محمد، مؤكدًا بأنه لا يعرف الحكم ولا يعرف اسمه".

وأضاف: "نعم انفعلت عقب الطرد وندمت على تصرفاتى وقدمت الاعتذار لرد الفعل، ولكن حسبى الله ونعم الوكيل فى أي حد يظلمنى أو يقول كلمة غلط فى حقى".

وأضاف علاء: "لعبت موسم قوي مع الاتحاد السكندرى وأديت مباريات قوية والجميع يشهد بذلك وأتمنى أن نختم الموسم بشكل جيد ولكن مش هتنرفز تانى، وسوف ألعب بأعصاب هادئة، لأن القانون الجديد اللى يلعب برجوله بيطرد".

وأتم تصريحاته: "اتمنى عوده محمد مصيلحى الى قيادة نادى الاتحاد سريعا لأنه محب وعاشق للاتحاد السكندرى وعدم وجوده وخاصة فى هذه الفترة سوف يصيب النادى بهزة قوية".