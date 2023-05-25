بعد تدخل الرئيس السيسي.. والد أحمد بغدودة يوجه رسالة لنجله

الشارقة - اميمة ياسر -

تقدم فؤاد بغدودة، والد لاعب منتخب مصر للمصارعة أحمد بغدودة، بالشكر إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي، على توجيهاته برعاية نجله، مؤكدا أن "الرئيس أبو المصريين و دائما داعما لنا".

وفي تصريحات لموقع "مصراوي"، ناشد"بغدودة" نجله بالعودة إلى مصر.

ووجه والد أحمد بغدودة رسالة لنجله حيث قال: "تعالى وارجع مصر الأب الروحي للمصريين بيناديك".

وتابع: "إحنا مولودين في البلد دي وهنعيش ونموت فيها"، مضيفاً: "كنت بنام وبحلم باليوم اللي الرئيس هيتدخل فيه علشان خاطر أحمد ويجيب ليه حقه".

وفي وقت سابق، وجهت الأكاديمية الوطنية للتدريب، الدعوة للاعب المصارعة أحمد فؤاد بغدودة، لتلقي منحة للتدريب والتأهيل مع رعاية تامة له كموهبة رياضية مصرية واعدة.

وأكدت الأكاديمية، في بيان لها الأربعاء، أن ذلك يأتي بناء على توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي.