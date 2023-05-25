شكرا لقرائتكم خبر عن موعد مباراة الزمالك وطلائع الجيش بالدورى والقناة الناقلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يكثف فريق الزمالك بقيادة الكولومبى أوسوريو استعداداته لمواجهة طلائع الجيش بعدما تعادل في مباراته الأخيرة مع الداخلية بهدف لكل فريق باستاد السويس الجديد ضمن منافسات الجولة التاسعة والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز.

ويحرص الخواجة الكولومبي على إعادة مشاهدة المباراة الماضية أمام الداخلية حتى يتمكن من الوقوف على السلبيات والإيجابيات التى حدثت طوال الـ90 دقيقة، من أجل معالجتها وتطوير بعض الجوانب التي يرى أنها مازالت تحتاج للعمل فى المرحلة المقبلة.

ويستعد الزمالك لمواجهة طلائع الجيش المقرر لها الثامنة مساء الثلاثاء المقبل على ستاد القاهرة الدولى في اللقاء المؤجل من الأسبوع الثالث والعشرين لمسابقة الدوري المصري.

وتنقل قناة أون تايم سبورتس مباراة الزمالك والطلائع في الدوري المصري فى وجود استوديو تحليلى يضم كوكبة من نجوم الكرة المصرية.