شكرا لقرائتكم خبر عن صرف مكافآت للاعبين فى البنك الأهلى تحفيزا قبل مواجهة الداخلية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قرر مسئولي نادى البنك الاهلى صرف مكافآت الفوز على أسوان للاعبى الفريق قبل مواجهة الداخلية المقبلة و ذلك لتحفيزهم على تحقيق نتيجة إيجابية .

ويسعى فريق البنك الاهلى لتحقيق الفوز على نظيره الداخلية لضمان البقاء في بطولة الدورى الممتاز هذا الموسم و الابتعاد خطوة كبيرة عن المنافسة على الهبوط .

ومن المقرر أن يلاقى فريق البنك الاهلى نظيره الداخلية ضمن مباريات الجولة الثلاثون من عمر مسابقة الدورى الممتاز حيث يقام اللقاء على ستاد القاهرة الدولى يوم الأربعاء الموافق 31 من الشهر الجارى في تمام الساعة السابعة مساءا .

ويحتل فريق البنك الاهلى المركز الثالث عشر بجدول ترتيب مسابقة الدورى الممتاز برصيد 31 نقطة حيث حقق الفوز في 7 مباريات و التعادل في 10 مباريات و الهزيمة في 12 مباراة .