شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الكرة يستقر على فتح باب القيد الصيفى للموسم الجديد أول أغسطس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقر مجلس إدارة اتحاد الكرة على فتح باب القيد الصيفى للأندية استعدادا للموسم الجديد يوم 1 أغسطس المقبل.

ومن المقرر أن يخطر اتحاد الكرة الأندية فى مختلف الأقسام بشروط القيد قبل فتح باب القيد أول أغسطس المقبل.

من ناحية أخرى تلقى اتحاد الكرة المصرى خطاباً رسمياًَ من الاتحاد الأفريقى لكرة القدم "كاف" بتحديد 14 يونيو المقبل موعدًا لمباراة منتخب مصر أمام غينيا، فى الجولة الخامسة من التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية 2024 التى تستضيفها كوت ديفوار.

كما تضمن الخطاب إقامة مباراة غينيا فى التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة باستاد جراند مراكش بالمغرب.

وأكد محمد غرابة، مدير منتخب مصر الأول لكرة القدم، فى وقت سابق، أن معسكر منتخب مصر سينطلق 9 أو 10 يونيو المقبل، استعدادًا لمواجهة غينيا.

ويمتلك منتخب مصر فى رصيده 9 نقاط بعد الفوز الكبير على مالاوى برباعية ليتصدر المجموعة الرابعة بالتصفيات، بينما يأتى منتخب غينيا فى المركز الثانى بنفس الرصيد، يليه منتخب إثيوبيا فى المركز الثالث بـ3 نقاط، ثم مالاوى فى المركز الرابع والأخير بنفس الرصيد.