شكرا لقرائتكم خبر عن لجنة التظلمات تنظر طعن كهربا على عقوبات الانضباط أول يونيو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف مصدر في اتحاد الكرة أن تنازل الأهلى عن الطعن المقدم ضد لجنة الانضباط لا يعنى انعقاد لجنة التظلمات الآن لنظر القضية، وإنما يجب أن يقدم الأهلي تنازله رسميا أمام القضاء الإداري، جهة نظر القضية وتقديم صورة من هذا التنازل لاتحاد الكر،ة حتى تنعقد لجنة التظلمات.

وأوضح المصدر أن البعض توقع أن تنعقد لجنة التظلمات غدا لنظر طعن كهربا والعقوبات المتعلقة بالأهلي والزمالك، لكن هذا ليس قانونيًا، حيث تقتضى اللوائح استلام لجنة التظلمات لصيغة تنازل الأهلى في الضاء الإداري، حتى يحق لها نظر الطعن.

وأوضح المصدر أن الأهلي سيتقدم بالتنازل في جلسة 28 مايو، وسيحصل على صيغة هذا التنازل من القضاء بعدها بـ24 ساعة على الأقل، وتسليم هذا التنازل لاتحاد الكرة في خلال 48 ساعة، ما يعنى صعوبة انعقاد لجنة التظلمات قبل نهاية الشهر الجاري، وانعقادها في الأسبوع الأول من يونيو.

وكانت لجنة الانضباط قد عاقبت كهربا بالإيقاف 12 مباراة وغرامة مليون جنيه، لكن اللاعب تظلم على هذه العقوبة.