شكرا لقرائتكم خبر عن حمزة الجمل يضع برنامجا استشفائيا لتجهيز 10 لاعبين قبل مواجهة المقاولون والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طالب حمزة الجمل، المدير الفنى لفريق الإسماعيلى، جهازه الطبى بوضع برنامج خاص لعمل استشفاء لـ10 لاعبين من أجل تجهيزهم لمواجهة المقاولون العرب المقرر لها 31 مايو الجارى فى بطولة الدورى.

واستبعد حمزة الجمل 10 لاعبين من قائمة مباراة الإسماعيلى أمام النجوم فى كأس مصر من أجل إراحتهم بعد المباريات التى خاضوها فى الفترة الماضية من أجل التقاط الأنفاس قبل المواجهات المصيرية القادمة، والتى يأتى على رأسهم سيرجى أكا ومحمد حسن ومحمد دسوقى ومحمد الشامى ومحمد هاشم وغيرهم.

وجدد مجلس إدارة نادى الإسماعيلى برئاسة أبو بكر الحديدى، الثقة فى حمزة الجمل وجهازه المعاون فى مواصلة القيادة الفنية للفريق، بعد الخروج من كأس مصر على يد فريق النجوم من دور الـ32 بعد الهزيمة بهدفين نظيفين.

ويرى مجلس إدارة الإسماعيلى أن حمزة الجمل يسير بخطى ثابتة مع الفريق، ولا يوجد تفكير فى إقالته من منصبه خاصة بعدما نجح فى قيادة الفريق من الخروج من مناطق الهبوط إلى حد ما، مع توقيع عقوبات على اللاعبين بعد الأداء السيئ فى مواجهة النجوم.

وفجر النجوم الذى ينافس على الصعود لدورى المحترفين كبرى مفاجآت كأس مصر بإقصاء الإسماعيلى بعد الفوز عليه بهدفين نظيفين على ملعبه باستاد الإسماعيلية ضمن فاعليات دور الـ32 لكأس مصر.

تقدم محمد همام بالهدف الأول للنجوم في الدقيقة 65 ، وأضاف محمود علاء الهدف الثانى للضيوف في الدقيقة 82 ، ليضرب النجوم موعدا مع سموحه في دور الـ16 للبطولة.

ويحتل النادى الإسماعيلى المركز الحادى عشر فى جدول مسابقة الدورى برصيد 32 نقطة، حصدها بعد خوض 28 مباراة، حيث فاز فى 7 مباريات وتعادل فى 11 لقاء، وتلقى الهزيمة فى 10 مواجهات، وسجل لاعبو الإسماعيلى 27 هدفاً واستقبلت شباكهم 32 هدفاً آخر.