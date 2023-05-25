شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الرياضة يهنئ منتخب ألعاب القوى بعد حصد 18ميدالية فى البطولة العربية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قدم وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحى، التهنئة إلى أبطال منتخب ألعاب القوى بعدما حصد 18 ميدالية متنوعة فى ختام البطولة البطولة العربية لألعاب القوى تحت 23 سنة، والتى أُقيمت بتونس خلال الفترة من 20 لـ24 مايو الجاري.

وحقق أبطال المنتخب المصرى عدد 18 ميدالية متنوعة بواقع : 9 ميداليات ذهبية و3 ميدالية فضية و6 ميدالية برونزية.

وأثنى وزير الشباب والرياضة، على مستوى لاعبى ولاعبات المنتخب الوطنى لألعاب القوى، مؤكدًا أن الوزارة تُقدر أبطال مصر الرياضيين، وانجازاتهم التى يحققونها فى مختلف المحافل الدولية، وتثق فى قدرتهم على تحدى الصعاب واعتلاء منصات التتويج، استكمالاً لسلسلة الانجازات التى تشهدها الرياضة المصرية خلال الآونة الراهنة.

وتقدم رئيس رئيس الاتحاد المصرى لألعاب القوى، بالشكر والتقدير لوزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحى على الدعم الكبير والمستمر لألعاب القوى المصرية، مقدمًا أيضًا الشكر لكل العاملين بمنظومة ألعاب القوى المصرية شكرا لكل من ساهم فى هذا الإنجاز الكبير من مدربين وأولياء أمور وأندية.