شكرا لقرائتكم خبر عن العربى لليد يعلن مشاركة الزمالك فى البطولة العربية المؤهلة للسوبر جلوب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن الاتحاد العربى لكرة اليد عن مشاركة فريق الزمالك فى البطولة العربية المؤهلة لمونديال الأندية رقم 38 ( سوبر جلوب) التى تستضيفها المملكة العربية السعودية البطولة فى الفترة من 16إلى 27 أغسطس المقبل.

تأهل فريق الأهلى أيضا للمشاركة فى كأس العالم بالفوزعلى الزمالك مؤخرا بالسوبر الأفريقى فى النسخة التى استضافها النادى الأهلى.

وأقيمت الجلسة الافتتاحية للجمعية العمومية للاتحاد العربى لكرة اليد، شهر مارس الماضى وذلك بحضور الدكتور حسن مصطفى رئيس الاتحاد الدولى لكرة اليد، وحضور محمد الأمين رئيس الاتحاد المصرى لكرة اليد، وبن على آل نمر رئيس الاتحادين السعودى والعربى لكرة اليد فى الدورة الانتخابية الجديدة، ومحمد المنيع رئيس الاتحاد العربى فى دورته المنتهية، وناصر السقا المدير التنفيذى بالاتحادين السعودى والعربى لكرة اليد.