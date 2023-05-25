شكرا لقرائتكم خبر عن شوبير يكشف موقف مصابي الأهلي من مباراة طلائع الجيش والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف الإعلامي أحمد شوبير موقف لاعبي الأهلي من اللحاق بمباراة فريقهم ضد طلائع الجيش غدا الجمعة في المباراة المؤجلة من الأسبوع الثاني والعشرين من عمر مسابقة الدوري المصري.

قال في تصريحات لبرنامجه الإذاعي مع شوبير" على راديو أون تايم سبورت: "اللعيبة اللي لعبت مباراة انبي عملوا تدريبات استشفائية والباقي خاض تدريبات متنوعة مع مخطط الأحمال".

أكمل: "اللي أدى تدريب كامل مصطفى شوبير ومصطفى شوبير وحازم جمال تدربوا مع ميشيل يانكون، حسين الشحات مدخلش مع الفريق وخاص تدريب منفرد ومش هيلحق مباراة طلائع الجيش وعنده شد خفيف في العضلة الضامة، ومش هيبقى موجود في مباراة طلائع الجيش وغالبا محمود كهربا هيبغيب أيضا".

أوضح: "محمد عبد المنعم بحالة جيدة وهيتمرن اليوم بشكل طبيعي، والجهاز الفني بيتابع حالة المصابين مع الدكتور أحمد أبو عبلة، وطبيعة كولر أنه مش بيجازف طالما عنده بديل وزي ما قال في المؤتمر الصحفي معنديش لاعب أساسي واحتياطي".

واصل: "هيلعب مع طلائع الجيش الجمعة ومع سيراميكا الاثنين وهيلعب بعدها الأحد ومعاه 6 أيام قبل نهائي إفريقيا".