شكرا لقرائتكم خبر عن عمر عصر يواجه بطل كرواتيا فى دور الـ16 ببطولة العالم لتنس الطاولة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يخوض عمر عصر لاعب منتخب تنس الطاولة رجال منافسات دور الـ16 بمنافسات بطولة العالم التى تقام بجنوب أفريقيا، اليوم، أمام اللاعب الكرواتى تومسلاف بوكار.

ومن المقرر أن تقام المباراة بين عصر ومنافسه لاعب كرواتيا فى السابعة والنصف مساء اليوم الخميس.

واحتفى الاتحاد الدولي لتنس الطاولة بوصول عمر عصر لاعب منتخب تنس الطاولة إلى منافسات الدور ثمن النهائي من منافسات بطولة العالم، التى تقام بجنوب أفريقيا، قائلا عبر صفحته الرسمية proud of Africa.

ووصل عمر عصر للدور الـ16 بعد الفوز على اللاعب السويدى ترولس موريجورد بنتيجة 4 / 2 المصنف العاشر عالميا.

وكان عصر قد تغلب على السويدى ماتياس فيليك فى دور الـ32 من مباريات البطولة أيضا.