شكرا لقرائتكم خبر عن جدول ترتيب الدورى المصرى بعد نهاية مباريات الجولة الـ29 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انتهت مباريات الجولة الـ29 من الدورى للموسم الحالي 2022 / 2023، بعدما شهدت الجولة أمس الأربعاء إقامة مباراتين الأولى جمعت فيوتشر وسيراميكا وانتهت بفوز فيوتشر بهدف نظيف، والمباراة الثانية انتهت بفوز بيراميدز على حرس الحدود بنفس النتيجة.

وحافظ الأهلى على صدارة جدول الترتيب رغم خوضه 22 مباراة فقط ويتبقى له 7 مباريات مؤجلة، حيث جمع الأهلي 56 نقطة من الفوز في 17 مباراة والتعادل في 5 مباريات بينما لم يتعرض لأى هزيمة، فيما جاء فريق بيراميدز في المركز الثاني برصيد 55 نقطة من 27 مباراة فقط ويتبقي له مباراتين مؤجلتين.

جدول ترتيب الدوري المصري بعد مباريات الجولة الـ 29 :