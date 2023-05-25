شكرا لقرائتكم خبر عن مصر تفوز على الأردن 7 / 2 فى البطولة الأفروآسيوية لقصار القامة وتتصدر المجموعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فاز المنتخب الوطنى لكرة القدم لقصار القامة على نظيره الأردنى بنتيجة كبيرة 7 / 2، كما فاز اللاعب مصطفى محمود بجائزة رجل المباراة.

وبهذه النتيجة يتصدر المنتخب المصرى قمة المجموعة ويقترب من حلم الفوز فى أول بطولة لكرة القدم بعد التعادل فى أول مباراة مع المنتخب العراقى 2 / 2 وفوزه أول أمس على منتخب المغرب البلد المضيف بنتيجة 5 / 3، وبذلك يتصدر المنتخب جدول المباريات بعدد 7 نقاط حيث لعب ثلاث مباريات فاز فى مباراتين أمام المغرب ثم الاردن وتعادل فى أول مباراة له أمام العراق

وله من الأهداف 14 هدفا .

بينما يأتي المنتخب المغربى برصيد 6 نقاط حيث لعب ثلاث مباريات فاز فى مباراتين وخسر مباراته الثالثه أمام المنتخب المصرى وبذلك يكون رصيده 6 نقاط وله 17 هدفا وعليه 14 هدفا .ثم منتخب الأردن فى المركز الثالث برصيد 3 نقاط من فوز واحد وهزيمتين وله 13 هدفا وعليه 17 ويأتى فى آخر المجموعة منتخب العراق بنقطة واحدة من تعادله مع منتخب مصر وهزيمتين من المغرب والأردن وله 12 هدفا وعليه 16 .

وتتكون بعثة المنتخب المصري من 15 فردا برئاسة البعثة ومدير المنتخب على شعبان ومدير فنى محمد البيضا ومدرب محمود الحضري واحمد عبد الرازق واللاعبون هم وليد عصام و عبد الرحمن بركات و مهدي محمد و مروان عمرو و يوسف راوي و عبد الغني حسين و رمضان السيد ومصطفي محمود و محمد حسين وحراسة المرمي سعيد الخرباوي ومحمد يحي وتقام البطولة ضمن الاستعدات لبطولة كأس العالم بالارجنتين خلال النصف الثاني من العام.