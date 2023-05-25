شكرا لقرائتكم خبر عن مران الزمالك.. تصعيد حارسى 2003 وأوسوريو يطمئن على فتوح ومنسى وجابر وعبد الغنى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - خصص الجهاز الفنى للفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك فقرة تأهيلية قوية على هامش المران، الذى أقيم صباح اليوم الخميس على ملعب عبد اللطيف أبورجيلة بمقر النادى، استعدادا لمواجهة طلائع الجيش المقبلة فى مسابقة الدورى الممتاز.

واستمرت الفقرة التأهيلية لمدة 40 دقيقة، تحت قيادة علاء رجب مخطط الأحمال، وإشراف الجهاز الفنى للفريق.

وتضمنت الفقرة التأهيلية خوض تدريبات الركض حول الملعب وأداء تدريبات بدنية وتأهيلية متنوعة داخل صالة الجيمانيزيوم باستخدام الأدوات الرياضية المخصصة.

ويرغب الجهاز الفنى خلال هذه الفترة فى تجهيز اللاعبين بالشكل البدنى المناسب استعدادا للفترة المقبلة.

فى سياق متصل صعد أوسوريو الثنائى عبد الرحمن نفاد ومعاذ علاء حارسي مرمى فريق 2003، للمشاركة في التدريبات الجماعية وخصص محمد عبد المنصف مدرب حراس المرمى بالفريق ، فقرة تدريبات خاصة للثنائي على هامش المران، بعدها خاض الحراس فقرة فنية قوية.

ويحرص الجهاز الفني للفريق خلال الفترة الأخيرة على تصعيد مجموعة من اللاعبين الشباب للمشاركة في تدريبات الفريق الأول، للاستفادة بأفضل العناصر في قطاع الناشئين.

في ذات السياق قسم أوسوريو اللاعبين إلى مجموعتين لأداء فقرة تدريبات خططية تم خلالها التركيز على نقل الكرة ما بين الخطوط في مساحات صغيرة، بالإضافة إلى بعض الجوانب الأخرى الخاصة بخطة اللعب.

وألقى أوسوريو محاضرة فنية شرح فيها بعض الأمور الفنية ومنح التعليمات الخاصة، كما خاض لاعبو الزمالك، تقسيمة فنية شهدت تنفيذ جمل تكتيكية تم التدريب عليها استعدادا للفترة المقبلة، التعليمات بشكل متواصل أثناء التقسيمة الفنية.

واطمأن الجهاز الفني للفريق خلال التقسيمة على الجاهزية الفنية لأحمد فتوح ومحمد عبد الغني وعمر جابر وناصر منسي لاعبو الفريق، عقب انتظامهم أمس في التدريبات بعد تعافيهم من الإصابة.