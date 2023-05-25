شكرا لقرائتكم خبر عن معلول والجزيرى والكرتى يتنافسون على لاعب الجولة الـ29 فى الدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت رابطة الأندية المحترفة عن تنافس كل من سيف الجزيرى لاعب الزمالك ومحمد الشامى لاعب الإسماعيلى وعلى معلول لاعب الأهلى، ووليد الكرتى لاعب بيراميدز، على جائزة أفضل لاعب فى الجولة الـ29 من بطولة الدورى.



الرابطة

وكانت رابطة الأندية المحترفة المصرية قد قامت بتغيير موعد نهاية الدورى من 15 يوليو إلى 25 يوليو المقبل، بسبب مؤجلات النادى الأهلى، والتى بات فى حكم الاستحالة نهايته فى منتصف يوليو.

ويتبقى للنادى الأهلى 13 مباراة، منها 12 مباراة فى الدورى، ومباراة مؤجلة من دور الـ32 فى كأس مصر، سيخوض منها مباراتين قبل التوجه لنهائى دورى أبطال أفريقيا أمام الوداد وسيتبقى 11 مباراة من الصعب إنهائها في الفترة من 22 يونيو إلى 15 يوليو.

وتنظم رابطة الأندية المحترفة، برئاسة أحمد دياب، نهاية الشهر الجاري، حفلا كبير للإعلان على شكل درع الدوري الجديد، المقرر تسليمه للفائز بلقب الدوري المصري الممتاز هذا الموسم.

جاء بذلك بعدما اتفقت رابطة الأندية المحترفة مع أحد الشركات العالمية المتخصصة في تصميم الدروع والكؤوس لتصميم درع جديد لبطولة الدوري الممتاز في الموسم الجارى.