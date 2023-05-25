شكرا لقرائتكم خبر عن بيريرا يشيد بالظهور المميز لمعروف والشناوى فى مونديال الأرجنتين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أشاد فيتور بيريرا رئيس لجنة الحكام الرئيسية باتحاد الكرة ، بالثنائى محمد معروف وعمرو الشناوي ممثلا للتحكيم المصرى في بطولة كأس العالم للشباب المقامة حاليا بالأرجنتين، بعد المستوى المميز في أول ظهور لهما في العرس العالمي الكبير.

وأدار محمد معروف مباراة منتخب الولايات المتحدة الأمريكية مع نظيره جزر فيجي كحكم ساحة، بينما ظهرعمرو الشناوي كحكم فيديو في مباراة الافتتاح بين جواتيمالا ونيوزيلندا.

وحرص بيريرا على التواصل مع معروف والشناوي عقب المباراتين، وأثني على المستوي المميز الذي قدماه وطالبهما بالمزيد من التركيز في البطولة ليكونا خير سفير للتحكيم المصري.