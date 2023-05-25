شكرا لقرائتكم خبر عن مصطفى شوبير يحرس عرين الأهلى أمام الطلائع وسيراميكا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقر الجهاز الفني للأهلي على الدفع بمصطفى شوبير في حراسة مرمى الفريق الأحمر خلال مباراتيه القادمتين ضد طلائع الجيش وسيراميكا في مسابقة الدوري المصري الممتاز، في ظل إصابة الثنائي محمد الشناوي وعلي لطفي الحارسين الأول والثاني.

ويعاني محمد الشناوي من شد في عضلة السمانة، بينما اشتكى علي لطفي من الإصابة بشد في العضلة الخلفية خلال مشاركته في مباراة إنبي الأخيرة بالدوري، بينما يعاني حمزة علاء الحارس الرابع من قطع في غضروف الركبة.

وشارك مصطفى شوبير كبديل في مباراة إنبي بعد إصابة علي لطفي، فيما سيستمر في حراسة العرين الأحمر بالمباراتين القادمتين ضد طلائع الجيش وسيراميكا، ومعه مصطفى مخلوف حارس فريق الشباب بالنادي.

وواصل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي تدريباته أمس الأربعاء تحت قيادة السويسري مارسيل كولر على ملعب التتش بالجزيرة، وذلك في إطار الاستعدادات لمباراة طلائع الجيش في الدوري الممتاز.

واجتمع مارسيل كولر المدير الفني، باللاعبين قبل انطلاق فقرات المران الجماعي، وذلك للحديث عن المباراة المقبلة.

وأدى اللاعبون الذين شاركوا في مباراة إنبي تدريبات استشفائية في الجيم والملعب، على هامش المران الجماعي، فيما قاد أندريس إندويا مخطط الأحمال، تدريبات بدنية متنوعة، قبل أن يؤدي اللاعبون جانبًا من تدريبات الكرة والمران على الكرات العرضية دفاعًا وهجومًا.

كما خاض ثلاثي حراس المرمى مصطفى شوبير ومصطفى مخلوف وحازم جمال جانبًا من التدريبات المنفردة، تحت إشراف ميشيل يانكون مدرب الحراس.

فيما أدى حسين الشحات تدريبات الجري حول الملعب منفردًا، وخاض تدريبات تأهيلية تحت إشراف طارق عبد العزيز إخصائي التأهيل.

وحرص كولر وعبد الحفيظ على الاجتماع بأحمد أبو عبلة، رئيس الجهاز الطبي، على هامش المران، وذلك للاطمئنان على حالة اللاعبين والمصابين.

ويستعد الأهلي لمواجهة فريق طلائع الجيش في الثامنة من مساء غد الجمعة، وذلك ضمن مؤجلات الجولة الثانية والعشرين من منافسات الدوري الممتاز.