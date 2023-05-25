شكرا لقرائتكم خبر عن طاقم تحكيم مصرى يدير نهائي كأس زامبيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اختارت لجنة الحكام بالاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف"، طاقم تحكيم مصري بقيادة الدولي أمين عمر لإدارة مباراة نهائي كأس زامبيا يوم 27 مايو الجارى.

يضم الطاقم كلا من: أمين عمر حكم ساحة، ويعاونه أحمد حسام طه وسامى هلهل مساعدان، محمود ناجى حكم رابع.

من ناحية أخرى ، أشاد فيتور بيريرا رئيس لجنة الحكام الرئيسية باتحاد الكرة ، بالثنائى محمد معروف وعمرو الشناوي ممثلا التحكيم المصرى في بطولة كأس العالم للشباب المقامة حاليا بالأرجنتين ، بعد المستوى المميز في أول ظهور لهما بالعرس العالمي الكبير.

وأدار محمد معروف مباراة منتخب الولايات المتحدة الأمريكية مع نظيره جزر فيجي كحكم ساحة، بينما ظهر عمرو الشناوي كحكم فيديو في مباراة الافتتاح بين جواتيمالا ونيوزيلندا، بجانب مباراة أمريكا وجزر فيجي أيضا.

وحرص بيريرا على التواصل مع معروف والشناوي، وأثني على المستوي المميز الذي قدماه وطالبهما بالمزيد من التركيز في البطولة ليكونا خير سفير للتحكيم المصري.