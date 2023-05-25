شكرا لقرائتكم خبر عن ميار شريف تستعد للمشاركة فى رولان جاروس بعد وداعها لبطولة الرباط الدولية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

تستعد ميار شريف لاعبة المنتخب الوطني للتنس، للمشاركة في أهم بطولات التنس في العالم، وهي رولان جاروس التي ستشارك فيها النجمة المصرية اعتبارا من 28 مايو الجاري ، وذلك بعد ما ودعت المصنفة رقم 43 عالميًا، منافسات بطولة الجائزة الكبرى فئة 250 نقطة والمقامة بالرباط في المغرب، خلال الفترة من 21 وحتى 27 مايو من الدور الثمن النهائي.

وخسرت ميار شريف في دور الـ16 أمام الأرجنتينية جوليا ريرا، بمجموعتين للاشيء، بواقع: "5-7، 5-7"، في مباراة امتدت لساعتين ونصف.

وكانت ميار شريف، قد صعدت لثمن النهائي عقب فوزها على الأوكرانية كاترينا باينديل، المصنفة رقم 81 عالميًا بنتيجة مجموعتين دون رد.

وتفوقت ميار في المجموعة الأولى بنتيجة (6-1)، قبل أن تواصل تألقها وتحسم المجموعة الثانية بنتيجة (6-3) وتفز بالمباراة.