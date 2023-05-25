شكرا لقرائتكم خبر عن حلمي طولان يرفض معاقبة لاعبي سيراميكا بعد الخسارة من فيوتشر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رفض حلمي طولان المدير الفني الجديد للفريق الأول لكرة القدم بنادي سيراميكا، توقيع عقوبات علي الاعبين عقب الخسارة من فريق فيوتشر في الجولة الماضية بهدف نظيف، مشيداً بأداء اللاعبين في المباراة، حيث أكد أنه فخور بهؤلاء اللاعبين بعد الأداء الذي ظهروا عليه خلال مباراة فيوتشر.

حقق فريق فيوتشر الفوز على نظيره سيراميكا بهدف دون رد في المباراة التي جمعت الفريقين على ستاد السلام ضمن مباريات الجولة التاسعة و العشرون من عمر مسابقة الدورى الممتاز، وبهذه النتيجة ارتفع رصيد فريق فيوتشر للنقطة 54 محتلا المركز الثالث بجدول ترتيب مسابقة الدورى الممتاز بينما توقف رصيد فريق سيراميكا عند النقطة 31 محتلا المركز الثانى عشر .

وقال طولان عقب المباراة : "أنا سعيد جدًا بقيادة تدريب سيراميكا ، وفخور بهؤلاء اللاعبين بعد مباراة فيوتشر، رغم الخسارة بهدف دون رد"، مؤكدًا: "كنا الأفضل طوال المباراة وأهدرنا أكثر من هدف محقق وكنا نستحق الفوز بأربعة أهداف على الأقل"، وواصل: "لست قلقًا على موقف فريق سيراميكا ، في جدول ترتيب الدوري".