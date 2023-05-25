شكرا لقرائتكم خبر عن كامل أبو على ومحافظ بورسعيد يتابعان سير الأعمال بإنشاء ستاد المصرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقبل اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد بمكتبة اليوم رئيس النادى المصرى كامل أبو على وذلك بحضور نائبى رئيس المصرى الحسينى ابو قمر ورجب عبد القادر والمشرف على الشئون الادارية بالنادى اللواء محسن شتا

وخلال اللقاء تابع محافظ بورسعيد مع قيادات المصرى تطورات الاوضاع الادارية والمالية والتنظيمية بالنادى ، ومستجدات البرنامج الزمنى لتنفيذ مشروع الاستاد الجديد .

وأشاد المحافظ باجمالى اداء الفريق الاول بالمصرى بمبارياتة الاخيرة بالدورى والكاس مشيرا لاهمية تكاتف مشجعى واعضاء النادى خلف الادارة واللاعبيين وجهازهم الفنى لاحراز النتائج المأمولة لانهاء الموسم الحالى بشكل يسعد جماهير بورسعيد

وجدد محافظ بورسعيد دعمة المالى والمعنوي للنادى المصرى وثقته فى مجلس الادارة ورئيسة كامل ابو على الذى يكن له كل الاحترام والتقدير ويتمنى له التوفيق فى مهمة قيادة المصرى لتحقيق امال وامنيات محبيه المخلصين.

كما حرص كامل أبو علي رئيس مجلس إدارة النادي المصري، واللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، على التواجد ظهر اليوم الخميس، بمقر استاد النادي المصري، لمتابعة سير الأعمال في انشاء الاستاد.

فى المقابل أعرب رئيس المصرى كامل ابو على عن شكره وتقديره للواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد مثمنا دورة فى مساندة النادى المستمرة ووفائه بوعوده دعم الفريق الاول وقطاعات النادى الادارية والفنية ، ودعم مشروع انشاء الاستاد الجديد ومتابعتة لخطوات التنفيذ طبقا للبرنامج الزمنى.