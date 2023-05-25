شكرا لقرائتكم خبر عن حقن البلازما تجهز الشناوى لقيادة الأهلى أمام الوداد فى نهائى أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يجري الجهاز الطبي بالنادي الأهلي محاولات مكثفة من أجل لحاق محمد الشناوي قائد الفريق الأحمر للمشاركة في ذهاب الدور النهائي لبطولة دوري أبطال إفريقيا، بعد إصابته بشد في عضلة السمانة خلال مشاركته في إياب الدور قبل النهائي لبطولة دوري أبطال إفريقيا.

وحدد الجهاز الطبي للأهلي برنامج تأهيلي وعلاجي مكثف لتجهيز الشناوي ، حيث يتم علاجه بحقن البلازما من أجل تجهيزه للمشاركة في ذهاب نهائي إفريقيا يوم 4 يونيو المقبل على استاد القاهرة الدولي.

وواصل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي تدريباته أمس الأربعاء تحت قيادة السويسري مارسيل كولر على ملعب التتش بالجزيرة، وذلك في إطار الاستعدادات لمباراة طلائع الجيش في الدوري الممتاز.

واجتمع مارسيل كولر المدير الفني، باللاعبين قبل انطلاق فقرات المران الجماعي، وذلك للحديث عن المباراة المقبلة.

وأدى اللاعبون الذين شاركوا في مباراة إنبي تدريبات استشفائية في الجيم والملعب، على هامش المران الجماعي، فيما قاد أندريس إندويا مخطط الأحمال، تدريبات بدنية متنوعة، قبل أن يؤدي اللاعبون جانبًا من تدريبات الكرة والمران على الكرات العرضية دفاعًا وهجومًا.

كما خاض ثلاثي حراس المرمى مصطفى شوبير ومصطفى مخلوف وحازم جمال جانبًا من التدريبات المنفردة، تحت إشراف ميشيل يانكون مدرب الحراس.

فيما أدى حسين الشحات تدريبات الجري حول الملعب منفردًا، وخاض تدريبات تأهيلية تحت إشراف طارق عبد العزيز إخصائي التأهيل.

وحرص كولر وعبد الحفيظ على الاجتماع بأحمد أبو عبلة، رئيس الجهاز الطبي، على هامش المران، وذلك للاطمئنان على حالة اللاعبين والمصابين.

ويستعد الأهلي لمواجهة فريق طلائع الجيش في الثامنة من مساء غد الجمعة، وذلك ضمن مؤجلات الجولة الثانية والعشرين من منافسات الدوري الممتاز.