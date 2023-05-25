شكرا لقرائتكم خبر عن الشرط الجزائى و"سلفة مالية" يجبران زوران على البقاء بالاتحاد السكندرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تغيرت اتجاهات بوصلة الصربى زوران مانولوفيتش المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادى الاتحاد السكندرى،خلال الساعات الماضية،بعدما وقف الشرط الحزائى و"سلفة مالية" مع إدارة سيد البلد عائقاً أمام تنفيذ رغبته في إنهاء مشواره مع الفريق.

ورفض مسئولو نادى الاتحاد السكندرى رحيل زوران عن صفوف زعيم الثغر دون دفع الشرط الجزاء المنصوص عليه في عقده بقيمة شهرين،الأمر الذى دفع المدرب الصربى إلى التفكير في إعادة حساباته والعدول عن قرار الرحيل عن قلعة سيد البلد.

وناقش مسئولو نادى الاتحاد السكندرى زوران مانولوفيتش في المبالغ المالية المستحقة عليه حال إصراره على الرحيل عن الفريق،ومنها غرامة 45 ألف جنيه كانت مقدرة عليه بعد طرده في أحد المباريات فضلاً عن حصوله على مبلغ عن طريق "السلفة" وكان الاتفاق على تسديده من راتبه الشهرى،بالإضافة إلى الشرط الجزائى.

وووصل مسئولو نادى سيد البلد وزوران إلى حل وسط يرضى الطرفين يتمثل في استكمال مشواره مع الفريق حتى نهاية الموسم،وبعدها يرحل عن الفريق،خصوصاً أن هذه الفترة صعبة للغاية في ظل اقبال الفريق على مباريات صعبة في الدورى وكأس مصر وكأس رابطة الأندية المحترفة.

يذكر أن الصربى زوران مانولوفيتش غاب عن مران سيد البلد،الذى أقيم بالأمس الأربعاء استعداداً لمواجهة بيراميدز المقرر لها يوم الإثنين المقبل ضمن منافسات الجولة التاسعة والعشرين من عمر مسابقة الدورى الممتاز.