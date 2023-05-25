«زوجته تعرضت للمعاكسة من شابين يحملان جنسية دولة خليجية» .. تفاصيل خناقة إمام عاشور بمول في أكتوبر

الشارقة - اميمة ياسر - نشبت مشاجرة بين الاعب أمام عاشور وشخصين داخل مول بسبب مضايقتهم لزوجته داخل مول بالشيخ زايد .

وتمكنت الأجهزة الأمنية بقيادة اللواء هشام أبو النصر مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة من إلقاء القبض علي طرفي المشاجرة وتحرير محضر بالمواقعة، وأمر باتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة.

كان اللواء محمد الشرقاوي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، قد تلقى إخطارًا من العميد محمد أمين رئيس مباحث قطاع أكتوبر يفيد حدوث مشادة كلامية تحولت إلى مشاجرة بالأيدي بين الاعب أمام عاشور وشخصين يحملون جنسية دولة خليجية بسبب معاكستهم لزوجته داخل مول بالشيخ زايد.

يحملان جنسية دولة خليجية

وكشفت تحريات الأجهزة الأمنية بالجيزة تفاصيل مشاجرة اللاعب الدولي إمام عاشور، لاعب منتخب مصر المحترف في نادي ميتلاند الدنماركي، وشخصين آخرين يحملان جنسية دولة خليجية، داخل أحد المولات الشهيرة بمدينة الشيخ زايد، أن المشاجرة نشبت بالأمس داخل مول شهير، أثناء تناول اللاعب وزرجته وجبة العشاء.

وأضافت التحريات الأولية، أن اللاعب كان يتناول وجبة العشاء مع زوجته ثم تسوقت داخل المول، إلا أنها فوجئت بأن هناك شخصين اعتقدت أنهما يحاولان معاكستها أو مضايقتها، فاستغاثت بزوجها اللاعب إمام عاشور الذي حاول معاتبتهما لكنهما تطاولا عليه، واعتديا عليه بالسب والقذف، ونشبت مشاجرة دون وقوع أي إصابات.

وبوصول الأطراف تدخل البعض في قسم شرطة ثان الشيخ زايد للصلح فيما بينهما، وبالفعل تم التصالح والتنازل عن المحضر.