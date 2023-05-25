شكرا لقرائتكم خبر عن المدينة الشبابية ببورسعيد تستضيف المؤتمر السنوى لكرة اليد والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - تستضيف المدينة الشبابية ببورسعيد المؤتمر السنوى لإتحاد كرة اليد على مدار يرمى 17,18 يونيو الجارى .
و تم إخطار الأندية بدفع رسوم 650 جنيه لكل فرد بحد أقصى فردين لكل ناد لحضور المؤتمر لمسابقات السيدات و الرجال و الشباب و الشابات و الناشئين و الناشئات .
كما تم إخطار الأندية بفرض عقوبة مالية فى حالة عدم حضور ممثل أى نادى بقيمة 5000 جنيه و إيقاف عدد مبارتين فى بداية الموسم 2023/2024 .
من ناحية أخرى ، أعلن الاتحاد العربى لكرة اليد عن مشاركة فريق الزمالك فى البطولة العربية المؤهلة لمونديال الأندية رقم 38 ( سوبر جلوب) التى تستضيفها المملكة العربية السعودية البطولة فى الفترة من 16إلى 27 أغسطس المقبل.
تأهل فريق الأهلى أيضا للمشاركة فى كأس العالم بالفوزعلى الزمالك مؤخرا بالسوبر الأفريقى فى النسخة التى استضافها النادى الأهلى.
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