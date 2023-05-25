شكرا لقرائتكم خبر عن المدينة الشبابية ببورسعيد تستضيف المؤتمر السنوى لكرة اليد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تستضيف المدينة الشبابية ببورسعيد المؤتمر السنوى لإتحاد كرة اليد على مدار يرمى 17,18 يونيو الجارى .

و تم إخطار الأندية بدفع رسوم 650 جنيه لكل فرد بحد أقصى فردين لكل ناد لحضور المؤتمر لمسابقات السيدات و الرجال و الشباب و الشابات و الناشئين و الناشئات .

كما تم إخطار الأندية بفرض عقوبة مالية فى حالة عدم حضور ممثل أى نادى بقيمة 5000 جنيه و إيقاف عدد مبارتين فى بداية الموسم 2023/2024 .