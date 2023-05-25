شكرا لقرائتكم خبر عن لاعبو الزمالك يعاهدون أوسوريو على تصحيح المسار أمام الطلائع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعاهد لاعبو الزمالك مع مديرهم الفني الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو على تصحيح المسار بداية من المباراة المقبلة أمام الطلائع في ظل تراجع النتائح والحالة الفنية الهزيلة التي ظهروا عليها في المباريات الماضية وتسببت في تراجع ترتبيهم بجدول ترتيب الدورى المصرى الممتاز.

وشدد أوسوريو على لاعبى الزمالك بضرورة الفوز في المباريات المتبقية من الدورى الممتاز في ظل موقف الفريق الأبيض الذى بات مهدداً في المشاركة ببطولة دوري أبطال أفريقيا في الموسم المقبل في ظل احتلاله المركز الرابع برصيد 47 نقطة من 28 لقاء وابتعاده عن أقرب منافسيه بيراميدز الذى بات الأقرب لحجز مقعد دورى الأبطال الثانى مع الأهلى بعد وصوله للنقطة 55 علماً بأنه لعب 27 لقاء فقط.

في سياق متصل قرر الجهاز الفني للزمالك بقيادة الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو، منح اللاعبين راحة سلبية من التدريبات غدا الجمعة.

ومن المقرر أن يستأنف الفريق تدريباته يوم السبت المقبل على ملعب عبد اللطيف أبورجيلة بمقر القلعة البيضاء، استعدادا لمواجهة طلائع الجيش المقبلة في مسابقة الدوري الممتاز والمقرر لها يوم الثلاثاء المقبل باستاد القاهرة الدولي، في اللقاء المؤجل من الجولة الثالثة والعشرين.

ويستعد فريق الزمالك لمواجهة نظيره طلائع الجيش يوم الثلاثاء المقبل باستاد القاهرة الدولي، في اللقاء المؤجل من الجولة الثالثة والعشرين لمسابقة الدوري المصري الممتاز.