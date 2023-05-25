شكرا لقرائتكم خبر عن كل ما تريد معرفته عن موعد انتهاء مسابقة الدورى المصرى والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - تترقب الجماهير المصرية إعلان رابطة الأندية المصرية المحترفة مواعيد الجولات و المباريات الأخيرة من عمر مسابقة الدورى المصرى هذا الموسم، حتى تتعرف الجماهير علي موعد انتهاء الموسم الجاري 2022 _ 2023.
س : ما هو الموعد المقترح لانتهاء الدوري هذا الموسم؟
ج : يؤكد عامر حسين عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة المصرى والمشرف العام على المسابقات ، أن بطولة الدوري المصري سوف تنتهي قبل يوم 25 يوليو المقبل.
س : ما سبب التأخر؟
ج: يقول عامر حسين أن التأخر في انهاء البطولة بعد أن كان مقررا منتصف يوليو هو بعض مؤجلات النادي الأهلي بجانب بطولة كأس العالم للأندية التي لم تكن في الحسابات .
متي تُلعب مؤجلات الاهلي في الدوري؟
ج : هناك 3 مباريات من المواجهات المؤجلة للنادي الأهلي ستتأخر إلى ما بعد يوم 15 يوليو.
س : متى ينهي الزمالك مبارياته في الدوري؟
ج: الزمالك سينهي مواجهات قبل هذا الموعد حتى يشارك في البطولة العربية للأندية.
س : متي ينطلق الدوري الجديد؟
ج : يعقد عامر حسين جلسة مع روي فيتوريا المدير الفني لمنتخب مصر من أجل الاتفاق على موعد انطلاق الدروي في النسخة المقبلة.
يمكنكم متابعة أخبار مصر و العالم من موقع كلمتك عبر جوجل نيوز