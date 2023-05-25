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كل ما تريد معرفته عن موعد انتهاء مسابقة الدورى المصرى

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القاهرة - سامية سيد - تترقب الجماهير المصرية إعلان رابطة الأندية المصرية المحترفة مواعيد الجولات و المباريات الأخيرة من عمر مسابقة الدورى المصرى هذا الموسم، حتى تتعرف الجماهير علي موعد انتهاء الموسم الجاري 2022 _ 2023.


س : ما هو الموعد المقترح لانتهاء الدوري هذا الموسم؟ 

ج : يؤكد عامر حسين عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة المصرى والمشرف العام على المسابقات ، أن بطولة سوف تنتهي قبل يوم 25 يوليو المقبل. 


س : ما سبب التأخر؟

ج: يقول عامر حسين أن التأخر في انهاء البطولة بعد أن كان مقررا منتصف يوليو  هو بعض مؤجلات النادي الأهلي بجانب بطولة كأس العالم للأندية التي لم تكن في الحسابات .


متي تُلعب مؤجلات الاهلي في الدوري؟ 

ج : هناك 3 مباريات من المواجهات المؤجلة للنادي الأهلي ستتأخر إلى ما بعد يوم 15 يوليو. 


س : متى ينهي الزمالك مبارياته في الدوري؟

ج: الزمالك سينهي مواجهات قبل هذا الموعد حتى يشارك في البطولة العربية للأندية. 


س : متي ينطلق الدوري الجديد؟

ج : يعقد عامر حسين جلسة مع روي فيتوريا المدير الفني لمنتخب مصر من أجل الاتفاق على موعد انطلاق الدروي في النسخة المقبلة.

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محمد ايمن

محمد ايمن

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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