شكرا لقرائتكم خبر عن كل ما تريد معرفته عن موعد انتهاء مسابقة الدورى المصرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تترقب الجماهير المصرية إعلان رابطة الأندية المصرية المحترفة مواعيد الجولات و المباريات الأخيرة من عمر مسابقة الدورى المصرى هذا الموسم، حتى تتعرف الجماهير علي موعد انتهاء الموسم الجاري 2022 _ 2023.





س : ما هو الموعد المقترح لانتهاء الدوري هذا الموسم؟

ج : يؤكد عامر حسين عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة المصرى والمشرف العام على المسابقات ، أن بطولة الدوري المصري سوف تنتهي قبل يوم 25 يوليو المقبل.





س : ما سبب التأخر؟

ج: يقول عامر حسين أن التأخر في انهاء البطولة بعد أن كان مقررا منتصف يوليو هو بعض مؤجلات النادي الأهلي بجانب بطولة كأس العالم للأندية التي لم تكن في الحسابات .





متي تُلعب مؤجلات الاهلي في الدوري؟

ج : هناك 3 مباريات من المواجهات المؤجلة للنادي الأهلي ستتأخر إلى ما بعد يوم 15 يوليو.





س : متى ينهي الزمالك مبارياته في الدوري؟

ج: الزمالك سينهي مواجهات قبل هذا الموعد حتى يشارك في البطولة العربية للأندية.





س : متي ينطلق الدوري الجديد؟

ج : يعقد عامر حسين جلسة مع روي فيتوريا المدير الفني لمنتخب مصر من أجل الاتفاق على موعد انطلاق الدروي في النسخة المقبلة.