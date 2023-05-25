شكرا لقرائتكم خبر عن الإسماعيلى يستعيد جهود محمد هاشم بعد انتهاء الإيقاف أمام المقاولون العرب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستعيد فريق لإسماعيلى خدمات المدافع محمد هاشم أمام المقاولون العرب، المقرر لها 31 مايو الجارى في إطار منافسات الأسبوع الثلاثين من بطولة الدورى المصرى الممتاز.

وغاب محمد هاشم عن الإسماعيلى أمام النجوم في كأس مصر والتي خسرها الدراويش بهدفين نظيفين، للإيقاف لحصوله على 3 إنذارات والذى كان آخرها أمام حرس الحدود في بطولة الدورى، وسيكون جاهزا أمام المقاولون العرب في بطولة الدورى.

وفجر النجوم الذى ينافس على الصعود لدورى المحترفين كبرى مفاجآت كأس مصر بإقصاء الإسماعيلى بعد الفوز عليه بهدفين نظيفين على ملعبه باستاد الإسماعيلية ضمن فاعليات دور الـ32 لكأس مصر.

تقدم محمد همام بالهدف الأول للنجوم في الدقيقة 65 ، وأضاف محمود علاء الهدف الثانى للضيوف في الدقيقة 82 ، ليضرب النجوم موعدا مع سموحه في دور الـ16 للبطولة.

ويحتل النادى الإسماعيلى المركز الحادى عشر فى جدول مسابقة الدورى برصيد 32 نقطة، حصدها بعد خوض 28 مباراة، حيث فاز فى 7 مباريات وتعادل فى 11 لقاء، وتلقى الهزيمة فى 10 مواجهات، وسجل لاعبو الإسماعيلى 27 هدفاً واستقبلت شباكهم 32 هدفاً آخر.