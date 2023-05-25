شكرا لقرائتكم خبر عن موعد مباراة الأهلى القادمة بنهائي بطولة BAL والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نجح فريق سلة الأهلى فى التأهل إلى نهائي بطولة bal لكرة السلة والتى تقام برواندا ، وذلك بعد التغلب على ستاد مالى بنصف نهائي البطولة.





موعد مباراة الأهلى القادمة

ومن المقرر ان يلتقى الاهلى مع نظيره دوان السنغالى فى نهائي البطولة فى المباراة المقرر لها يوم السبت المقبل.





صعود الاهلى ودوان السنغالى

وصعد الأهلى للنهائي بعد التغلب على ستاد مالى بنتيجة 78/73 بينما صعد دوان السنغالى بالفوز على بتودى لواندا الانجولى.

وفاز الاهلى بلقب دورى السوبر بعد الفوز على الاتحاد فى 3 مباريات من أصل 4 تم خوضها فى سلسلة مباريات best of 5

ونجح الأهلى فى القوز ببطولة دورى المرتبط ودورى السوبر وكأس مصر بالإضافة إلى التأهل لنهائي بطولة