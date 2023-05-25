شكرا لقرائتكم خبر عن محمد عمر: زوران مستمر مع الاتحاد السكندرى ومصيلحى لم يرد على اتصالاتنا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال محمد عمر،المدير الرياضى لنادى الاتحاد السكندرى، إن الصربى زوران مانولوفيتش سيستمر على رأس القيادة الفنية للفريق، مؤكداً أن الإدارة اتفقت معه على البقاء بعد تسوية الأمور وخروجه من المشاكل الخاصة التي كان يعانى منها.

أكد المدير الرياضى للاتحاد السكندرى خلال تصريحات خاصة لـ"الخليج 365" أن زوران سيقود مران سيد البلد اليوم الخميس بشكل طبيعى، بعد عدوله عن قرار الرحيل وسيقود مباراة بيراميدز المقرر لها يوم الإثنين المقبل ضمن مؤجلات الجولة السابعة والعشرين من عمر مسابقة الدورى الممتاز.

وتحدث عمر عن ملف استقالة محمد مصيلحى من رئاسة نادى الاتحاد السكندرى ، مؤكداً أن هناك محاولات مكثفة تجرى في الوقت الحالي لعدوله عن قراراه ولكنه لم يرد على الاتصالات وأعضاء مجلس الإدارة يجدون صعوبة في الوصول إليه.

وناشد عمر الجماهير ومجلس الإدارة وأعضاء النادي التكاتف من أجل كيان الاتحاد السكندرى، مطالباً بتكثيف الاجتماعات في الفترة الحالية لإيجاد حلول وأفكار خارج الصندوق لكي يعبر زعيم الثغر هذه الأزمة.

ووجه عمر رسالة إلى مصيلحي قائلاً: "جماهيرك وأحبابك في انتظارك لأنك قيمة وقامة لنادي الاتحاد ومن حقك الحزن لكن الاستقالة مرفوضة وكل القاصي والداني يعرف قيمتك سواء في اسكندرية أو خارجها فأنت رمز واسمك مرتبط بالاتحاد وتواجدك في الأيام القادمة مطلوب لرسم خريطة المرحلة القادمة".