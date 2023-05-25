شكرا لقرائتكم خبر عن 4 جولات تحسم بطاقة الدورى الممتاز بين رباعى مجموعة القاهرة بالقسم الثانى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يتصدر فريق زد بقيادة مجدى عبد العاطى، ترتيب مجموعة القاهرة والقناة في دورى القسم الثانى برصيد 53 نقطة، متفوقا على الثنائى السكة الحديد ووادى دجلة بثلاثة نقاط، بعد مرور 26 جولة من المسابقة، ويتبقى 4 مباريات حاسمة لبطاقة التأهل للدورى الممتاز في الموسم المقبل بين الرباعى زد والسكة الحديد ووادى دجلة والقناة.

ونستعرض المباريات المتبقية لرباعى المقدمة في مجموعة القاهرة والقناة المشتعلة في التقرير التالى..

زد "53 نقطة"

يلتقى زد مع كل من المصرية للاتصالات "داخل أرضه"، منتخب السويس "خارج أرضه"، وادى دجلة "داخل أرضه"، السكة الحديد "خارج أرضه".

السكة الحديد "49 نقطة"

يواجه السكة الحديد كلا من القناة "خارج أرضه"، الإنتاج الحربى "داخل أرضه"، بورتو السويس "خارج أرضه"، زد "داخل أرضه"

وادى دجلة "47 نقطة"

يصطدم وادى دجلة بكل من الإنتاج الحربى "خارج أرضه"، بورتو السويس "داخل أرضه"، زد "خارج أرضه"، مستقبل سبورت "داخل أرضه".

القناة "46 نقطة"

يلتقى القناة مع كل من السكة الحديد "داخل أرضه"، النصر "خارج أرضه"، الإعلاميين "داخل أرضه"، الترسانة "خارج أرضه".

ترتيب مجموعة القاهرة والقناة بعد مرور 26 جولة..

1 زد 53 نقطة

2 السكة الحديد 50 نقطة

3 وادى دجلة 50 نقطة

4 القناة 46 نقطة

5 بتروجت 42 نقطة

6 الاتصالات 42 نقطة

7 الترسانة 40 نقطة

8 منتخب السويس 39 نقطة

9 العبور 39 نقطة

10 بورتو السويس 36 نقطة

11 الإنتاج الحربى 28 نقطة

12 إيسترن كومبانى 27 نقطة

13 كهرباء الإسماعيلية 26 نقطة

14 مستقبل وطن 25 نقطة

15 النصر 22 نقطة

16 الإعلاميين 10 نقاط