شكرا لقرائتكم خبر عن رضوان يجتمع بمدربى قطاع الناشئين بالمقاولون قبل 48 ساعة من انطلاق الاختبارات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عقد محمد رضوان رئيس قطاع الناشئين بالمقاولون العرب إجتماعا مطولاً مع مدربي القطاع ظهر اليوم الخميس ، وحرص رئيس القطاع على وضع ضوابط للجميع قبل إنطلاق اختبارات القطاع والتى ستبدأ اعتبارا من يوم السبت المقبل.

ومن المقرر ان يفتح نادي المقاولون العرب أبوابه امام كل من يرغب في الخضوع للاختبارات داخل القطاع في كافة الأعمار السنية.

وشدد محمد رضوان رئيس القطاع على ضرورة التركيز خلال فترة الاختبارات ومنع اصطحاب التليفونات المحمولة، والابتعاد عن المجاملات ومنح كل من يخضع للاختبارات حقه ومتابعة الجميع دون استثناء.

وأكد محمد رضوان بأن الاختبارات هذا العام ستكون مختلفه كل الاختلاف عن باقي الاعوام السابقة حيث يتم عمل اختبارات فنية ومهارية للاعبين، ومن المقرر ان تنطلق اختبارات نادي المقاولون إعتباراً من صباح السبت المقبل.

وتم تقسيم ايام الاسبوع على النحو التالي:

السبت والاثنين والاربعاء من كل اسبوع مواليد 2010/2011/2012/2013/2014/2015

والاحد والثلاثاء والخميس من كل اسبوع مواليد/2005/2006/2007/2008/2009