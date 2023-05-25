شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد بغدوده.. أسرة اللاعب تترقب عودته لتمثيل منتخب مصر مرة أخرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تترقب أسرة أحمد بغدودة بطل المصارعة الهارب، عودته لمصر مرة أخرى لتمثيل رياضة المصارعة المصرية في المحافل الدولية.

وعبرت أسرة اللاعب عن تطلعاتها لحل أزمة اللاعب وعودته لمصر بعد المبادرات التي أطلقتها مؤسسات الدولة لرعاية البطل المصري.

وقال والد بغدودة": "نفسي ابني يبقى في حضني، وافتخر بيه، ويكون فخر لمصر.. وفرحة كبيرة بعد توجيهات الرئيس.. وأشكر الرئيس عبد الفتاح السيسي، بعد تدخله لإنقاذ أبني، والحمد الله كثير، فالرئيس تدخل فى الوقت المناسب، وشكرًا له على المجهود الكبير".

والد بغدوده يتحدث عن دعم الرئيس السيسي للرياضيين

وأصاف والد بطل المصارعة: "بقول لابني هي بلدنا اللي اتربينا وعشنا فيها ونموت فيها، وشكرًا للرئيس"، متابعا: "لم أتواصل بابني حتى اليوم، والبعض أبلغني أنه في فرنسا، وابني لم يتواصل معي إطلاقًا منذ اليوم.. واللي يعرف حاجة عن ابني يتواصل معايا".

وكانت الأكاديمية الوطنية للتدريب وجهت دعوة إلى لاعب المصارعة المصرى أحمد فؤاد بغدودة، لتلقي منحة للتدريب والتأهيل مع رعاية تامة له كموهبة رياضية مصرية واعدة، وذلك بناء على توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي.

مصلحة الضرائب توضح حقيقة تحصيل 14 ألف جنيه من بغدوده مصلحة الضرائب توضح حقيقة تحصيل 14 ألف جنيه من بغدوده

على صعيد متصل ، أوضحت مصلحة الضرائب المصرية في بيان لها بشأن ما أثير على مواقع التواصل الاجتماعي حول خصم مبلغ 14 ألف جنيه من اللاعب أحمد فؤاد بغدوده تحت مسمى قيمة الضرائب من مستحقاته المالية، أنه تم التواصل مع الاتحاد المصري للمصارعة، والذي خاطب مصلحة الضرائب المصرية رسميا وتوضيح الأمر.