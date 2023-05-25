شكرا لقرائتكم خبر عن رمضان صبحي يتلقى عروض احتراف خارجية والأهلى لا يفكر في إعادته والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رمضان صبحي لاعب بيراميدز تحول إلى حديث الكثيرون خلال الأيام الماضية بعدما ربط البعض اسمه بالعودة للأهلي تارة، وبإمكانية الرحيل لخوض تجربة الاحتراف الخارجي من جديد تارة أخرى.

رمضان صبحي مطلوب في الخارج

وتحدثت تقارير خلال الأيام الماضية عن تلقى رمضان صبحي عروضاً من أندية خارجية لم تصل النادي بشكل رسمي ويتوقع وصولها مع نهاية الموسم الجاري بشكل رسمي.

رمضان صبحي يُعد أحد العناصر الهامة في فريق بيراميدز خلال المواسم الماضية منذ انتقاله له قادماً من الأهلي، ويعتمد عليه الفريق في جميع مشاركاته المحلية والأفريقية.

رمضان صبحي .. هل يعود للأهلي؟

كما ارتبط اسم رمضان صبحي خلال الساعات الماضية بإمكانية العودة للنادي الأهلي، وهو الأمر الذي نفاه أكثر من مصدر داخل القلعة الحمراء، وأكدوا أن الأمر غير صحيح على الإطلاق.

وشدد المصدر على أن رمضان صبحي لن يعود للأهلي ولم يطلب السويسري مارسيل كولر المدير الفني للفريق عودة اللاعب، مُشيراً إلى أن الجهاز الفني للأحمر لم يناقش هذا الأمر إطلاقاً.

مصير رمضان صبحي

في الوقت نفسه، يترقب مسئولو بيراميدز وصول عرض رسمي من أوربا للبت فيه حيث أكدوا إنهم لن يناقشون إلا اي عروض رسمية وسيتم إتخاذ القرار المناسب للنادي واللاعب.