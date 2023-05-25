شكرا لقرائتكم خبر عن زوران يقود مران الاتحاد السكندرى بعد إنهاء أزمته ويجتمع باللاعبين والان مع تفاصيل الخبر
واجتمع زوران بلاعبي الاتحاد السكندرى وطالبهم بالتركيز ونسيان الظروف التي يمر بها الفريق استعداداً لمواجهة بيراميدز المقرر لها يوم الإثنين المقبل ضمن مؤجلات الجولة السابعة والعشرين من عمر مسابقة الدورى المصرى.
وغاب زوران مانولوفيتش عن مران سيد البلد،الذى أمس الأربعاء استعداداً لمواجهة بيراميدز قبل أن تنتهي الأزمة ويظهر في مران اليوم.
على صعيد متصل ، قال محمد عمر،المدير الرياضى لنادى الاتحاد السكندرى، إن الصربى زوران مانولوفيتش سيستمر على رأس القيادة الفنية للفريق، مؤكداً أن الإدارة اتفقت معه على البقاء بعد تسوية الأمور وخروجه من المشاكل الخاصة التي كان يعانى منها.
أكد المدير الرياضى للاتحاد السكندرى خلال تصريحات خاصة لـ"الخليج 365" أن زوران سيقود مران سيد البلد اليوم الخميس بشكل طبيعى، بعد عدوله عن قرار الرحيل وسيقود مباراة بيراميدز المقرر لها يوم الإثنين المقبل ضمن مؤجلات الجولة السابعة والعشرين من عمر مسابقة الدورى الممتاز.
وتحدث عمر عن ملف استقالة محمد مصيلحى من رئاسة نادى الاتحاد السكندرى ، مؤكداً أن هناك محاولات مكثفة تجرى في الوقت الحالي لعدوله عن قراراه ولكنه لم يرد على الاتصالات وأعضاء مجلس الإدارة يجدون صعوبة في الوصول إليه.
وناشد عمر الجماهير ومجلس الإدارة وأعضاء النادي التكاتف من أجل كيان الاتحاد السكندرى، مطالباً بتكثيف الاجتماعات في الفترة الحالية لإيجاد حلول وأفكار خارج الصندوق لكي يعبر زعيم الثغر هذه الأزمة.
ووجه عمر رسالة إلى مصيلحي قائلاً: "جماهيرك وأحبابك في انتظارك لأنك قيمة وقامة لنادي الاتحاد ومن حقك الحزن لكن الاستقالة مرفوضة وكل القاصي والداني يعرف قيمتك سواء في اسكندرية أو خارجها فأنت رمز واسمك مرتبط بالاتحاد وتواجدك في الأيام القادمة مطلوب لرسم خريطة المرحلة القادمة".
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