شكرا لقرائتكم خبر عن زوران يقود مران الاتحاد السكندرى بعد إنهاء أزمته ويجتمع باللاعبين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تواجد الصربي زوران مانولوفيتش المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادى الاتحاد السكندرى في مقر التدريبات،بعد إنهاء أزمته من قبل مسئولي سيد البلد.

واجتمع زوران بلاعبي الاتحاد السكندرى وطالبهم بالتركيز ونسيان الظروف التي يمر بها الفريق استعداداً لمواجهة بيراميدز المقرر لها يوم الإثنين المقبل ضمن مؤجلات الجولة السابعة والعشرين من عمر مسابقة الدورى المصرى.

وغاب زوران مانولوفيتش عن مران سيد البلد،الذى أمس الأربعاء استعداداً لمواجهة بيراميدز قبل أن تنتهي الأزمة ويظهر في مران اليوم.