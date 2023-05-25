شكرا لقرائتكم خبر عن العاشرة أمام الوداد.. ماذا قدم الأهلى مع صافرة باملاك تسيمبا فى 9 مناسبات ؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أسند الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" إدارة مباراة الأهلى ضد الوداد المغربى فى إياب نهائي دورى أبطال أفريقيا لطاقم تحكيم إثيوبي، بقيادة الحكم الدولي باملاك تيسيما.

ويستعد الأهلى لمباراة نهائي دوري أبطال أفريقيا أمام نادي الوداد المغربي، حيث تقام مباراة الذهاب في 4 يونيو المقبل بالقاهرة، قبل أن تقام مباراة العودة في 11 يونيو من الشهر ذاته بالمغرب.

وأدار الإثيوبي باملاك تيسيما، 9 لقاءات سابقة للنادي الأهلي، جميعها في بطولة دوري أبطال أفريقيا، وستكون المناسبة العاشرة التي يتواجد فيها في قمة الأهلى والوداد بنهائي إفريقيا.

وحقق الأهلى مع صافرة باملاك تسيمبا الانتصار في 3 مباريات، وتعادل في 4 مباريات، وخسر مباراتين فقط.

أما على صعيد البطاقات الملونة فأشهر تيسيما البطاقة الصفراء 16 مرة، ولم يشهر البطاقة الحمراء في أي من المواجهات.

أشهر اللقاءات التي تواجد فيها باملاك مع الأهلى كانت ذهاب نهائي 2017 أمام الوداد بالقاهرة وانتهى بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق، ومباراة إياب نهائي 2018 الذى خسره الأهلى بثلاثية أمام الترجي.