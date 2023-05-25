شكرا لقرائتكم خبر عن حاتم بحيرى يعلن رحيله عن فريق كرة السلة بنادى الاتحاد السكندرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

أعلن حاتم بحيرى لاعب فريق سلة الاتحاد السكندرى رحيله عن الفريق، وذلك عبر صفحته بموقع التواصل الاجتماعى فيس بوك ونشر اللاعب صور به بقميص الإتحاد السكندرى، وكتب :"

الحمدلله علي ما مضي ,الحمدلله علي ما هو آت , الحمدلله علي كل شئ …الي هنا تنتهي رحلتي مع نادي الاتحاد السكندري و بتمني لهم كل التوفيق في القادم و مزيد من البطولات المحلية و القارية ..وبشكر فريقي (اخواتي) و مجلس الادارة بقيادة الحج محمد مصيلحي و الجمهور الكبير علي الدعم المتواصل ..و بتأسف علي ضياع كل بطولة و كل تقصير في حق النادي … و إنشاءالله كل الخير في القادم ..بتمني التوفيق لي و لكم جميعآ