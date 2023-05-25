اخبار الرياضه

حاتم بحيرى يعلن رحيله عن فريق كرة السلة بنادى الاتحاد السكندرى

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/2
  • 2/2

شكرا لقرائتكم خبر عن حاتم بحيرى يعلن رحيله عن فريق كرة السلة بنادى الاتحاد السكندرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -  

أعلن حاتم بحيرى لاعب فريق سلة الاتحاد السكندرى رحيله عن الفريق، وذلك عبر صفحته بموقع التواصل الاجتماعى فيس بوك ونشر اللاعب صور به بقميص الإتحاد السكندرى، وكتب :" 

 

الحمدلله علي ما مضي ,الحمدلله علي ما هو آت , الحمدلله علي كل شئ …الي هنا تنتهي رحلتي مع نادي الاتحاد السكندري و بتمني لهم كل التوفيق في القادم و مزيد من البطولات المحلية و القارية ..وبشكر فريقي (اخواتي) و مجلس الادارة بقيادة الحج محمد مصيلحي و الجمهور الكبير علي الدعم المتواصل ..و بتأسف علي ضياع كل بطولة و كل تقصير في حق النادي … و إنشاءالله كل الخير في القادم ..بتمني التوفيق لي و لكم جميعآ

الكلمات الدلائليه
محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا