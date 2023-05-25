شكرا لقرائتكم خبر عن رفائيل أياجو يطالب أسوان بتأشيرة العودة من نيجيريا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طالب النيجيري رفائيل أياجو مسئولو أسوان بتأشيرة العودة من نيجيريا للقاهرة لاستكمال مشواره الكروي مع تماسيح النيل بعد سفره المفاجئ قبل أيام دون علم الإدارة والجهاز الفني.

وأخطر أياجو مسئولي أسوان برغبته في العودة بعد سفره لاجراء عملية جراحية واتمام حفل زفافه، معللا سفره المفاجئ بتباطؤ إدارة نادي أسوان في السماح له بالحصول على إجازة.

وعلم مسئولو نادي أسوان من وكيل اللاعب النيجيري الهارب رفائيل أياجو، أنه سيقيم حفل زفافه غدا الخميس في مسقط رأسه بنيجيريا وهو السبب الأساسي لسفر اللاعب دون علم النادي.

وقال وكيل اللاعب لمسئولي أسوان، أن أياجو لديه الرغبة في انهاء حفل زفافه اليوم الخميس، والعودة بعدها بأيام قليلة لمصر، لاستكمال مسيرته مع تماسيح النيل.

وفي وقت سابق، كشف محمد عنتر عضو مجلس إدارة نادي أسوان، أن النيجيري رفائيل إياجو سافر بلاده بدون علم أحد من الجهاز الفني أو مجلس الإدارة، لإجراء جراحة البواسير.

وفيب نفس الوقت أخطر مسئولو نادي أسوان اتحاد الكرة المصري، وتحديدا لجنة شئون اللاعبين، رسمياً، بهروب اللاعب النيجيري إياجو من الفريق، وأكد مسئولو أسوان لاتحاد الكرة أن اللاعب استغل وجود جواز السفر بحوزته وسافر إلى بلاده دون إذن مسبق من أحد وفشلت محاولات الاتصال به.

وهرب رفائيل إياجو لاعب وسط نادي أسوان من صفوف تماسيح النيل عقب مباراة الزمالك الأخيرة دون أن يخطر ناديه أو زملائه.