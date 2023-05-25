شكرا لقرائتكم خبر عن الجونة يفوز على المدينة ويواصل صدارة الصعيد.. لافيينا والبترول ينتصران والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حقق فريق الجونة فوزا مهما على فريق المدينة المنورة بهدفين نظيفين، في المباراة التي أقيمت بينهما اليوم الخميس، فى إطار منافسات الجولة السابعة والعشرين من مجموعة الصعيد فى دورى القسم الثانى.

بهذه النتيجة رفع فريق الجونة رصيده إلى 60 نقطة في صدارة ترتيب مجموعة الصعيد، فيما بقى فريق المدينة المنورة عند النقطة 19 في المركز الأخير.

ونجح فريق لافيينا في تحقيق فوز مهم على الفيوم بثلاثية نظيفة، ليرفع لافيينا رصيده إلى النقطة 59 في المركز الثانى، فيما بقى فريق الفيوم عند النقطة 22.

وفاز بترول أسيوط على شبان قنا بهدفين نظيفين، ليرفع البترول رصيده إلى 53 نقطة في المركز الثالث، فيما بقى فريق شبان المسلمين بقنا عند النقطة 29.

بترول أسيوط 2/ 0 شبان قنا

لافيينا 3/ 0 الفيوم

كيما أسوان 1/ 2 النصر للتعدين

الألومنيوم 0/ 2 أسمنت أسيوط

مصر المقاصة 1/ 1 المنيا

المدينة المنورة 0 / 2 الجونة

ملوى 1/ 0 مركز شباب طامية

وتستكمل غدا الجمعة، مباريات الجولة السابعة والعشرين من مجموعة الصعيد بمواجهة ديروط مع تليفونات بنى سويف.