تقارير: رونالدو قد يعود للدوري الإنجليزي بسبب دوري أبطال أوروبا

الشارقة - اميمة ياسر - كشفت تقارير صحفية أن البرتغالي كريستيانو رونالدو لاعب نادي النصر السعودي، قد يعود للدورى الإنجليزي من جديد بداية الموسم المقبل.

وقالت شبكة "سكاي سبورتس"، إن الإدارة السعودية لنادي نيوكاسل الإنجليزي ترغب بقوة في ضم كريستيانو رونالدو، بعدما ضمن الفريق التأهل لدوري أبطال أوروبا في الموسم المقبل.

وأشارت الشبكة إلى أن ليس هناك أي مفاوضات رسمية من جانب نادي نيوكاسل ورونالدو، لكن هناك تطلعات كبيرة من أجل ضمه صاحب 37 عاما لمنح الفريق دفعة كبيرة على المستوى الأوروبي، خاصة فى ظل عدم ارتياح النجم البرتغالي داخل صفوف النادى السعودي.

وانضم رونالدو لصفوف النصر السعودي خلال شهر يناير من الماضي في صفقة انتقال حر بقيمة 500 مليون يورو لمدة موسمين ونصف.