شكرا لقرائتكم خبر عن حلمي مشهور ينهى ترتيبات سفر بعثة منتخب الصالات للسعودية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أنهى اللواء حلمي مشهور عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة المصري، ورئيس بعثة منتخب الصالات المشاركة بكأس العرب الشهر المقبل، كافة إجراءات وترتيبات سفر وإقامة المنتخب في السعودية.

أسند مجلس إدارة اتحاد الكرة برئاسة جمال علام رئاسة بعثة منتخب الصالات، أثناء مشاركتها في بطولة كأس العرب بالسعودية إلى عضو المجلس اللواء حلمي مشهور.

وأسفرت قرعة بطولة كأس العرب لكرة الصالات عن تقسيم المنتخبات المشاركة إلى 3 مجموعات حيث وقع المنتخب الوطني بقيادة جهاد عرفة في المجموعة الثالثة.

وجاءت القرعة على النحو التالي:

المجموعة الأولى: السعودية - الجزائر - ليبيا - السودان.

المجموعة الثانية: المغرب - جزر القمر - الكويت - لبنان.

المجموعة الثالثة: مصر - موريتانيا - فلسطين - العراق.

وحرص اللواء محمد حلمى مشهور، عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة، على متابعة التدريبات لدعم الجهاز الفني واللاعبين قبل انطلاق البطولة العربية، ويضم الجهاز المعاون سامح صالح المدرب العام وياسر عبدالخالق مدرب الحراس .

واختار المدير الفني لمنتخب مصر لكرة الصالات قائمة المعسكر وتضم كلا محمد سعيد لبيب، محمود عبدالوهاب، محمود فتحى، إبراهيم السيد صلاح، محمد عبدالحميد، محمد جميل، أحمد فكرى صالح، فادى أشرف، خالد وليد، محمد طلعت، محمد جمال، أحمد محمد، جمال عبدالناصر، على رمضان، محمد منصور، محمد جمال، طارق شولا، على أشرف، عبدالرحمن سيد، محمد محمد مدبولى، صلاح فرج الله، حسن جميل، كريم نيمار، محمد هانى مغربى، أحمد رجب حميدة، علاء دونجا، محمد فوزى، مصطفى حسنين، عصام علاء، عبده الأشول و خالد مارادونا.