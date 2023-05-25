شكرا لقرائتكم خبر عن إيقاف محمود علاء لاعب الاتحاد السكندري مباراتين وغرامة 20 ألف جنيه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قررت لجنة المسابقات برابطة الأندية المحترفة المصرية، توقيع عقوبات على محمود علاء لاعب الاتحاد السكندري بعد طرده في مباراة الفريق الأخيرة بالدوري ضمن منافسات الجولة 29.وقررت الرابطة إيقاف علاء مباراتين وغرامة 20.000 جنيه للسلوك غير رياضي الذى صدر من اللاعب عقب طرده في مباراة المصري البورسعيدي.

كما قررت الرابطة تحمل نادى الاتحاد قيمة تلفيات إحدى كاميرات النقل التليفزيونى بناء على تقرير البرامج الرياضية بالتليفزيون.

ووجه محمود علاء، مدافع فريق الاتحاد السكندرى، رسالة اعتذار لما بدر منه خلال مباراة فريقه أمام المصرى، والتى انتهت بفوز الفريق البورسعيدى بهدفين مقابل هدف.

وكان محمود علاء قد تعرض للطرد خلال شوط المباراة الثانى ليغادر الملعب فى حالة من العصبية، حيث قام بالتوجه نحو أحد المصورين وقام بتحطيم الكاميرا.

وكتب محمود علاء عبر حسابه الشخصى على انستجرام: يتوجب على أن أقدم اعتذارى وكامل احترامى لما حدث منى أمس فى مباراة الاتحاد والمصرى تجاه مصور المباراة، وهو موقف خارج عن الإرادة تماماً وأنا على التزام شديد بإصلاح ما قمت به.. وأن أكون عند حسن ظن حضراتكم وأقدم اعتذارى مرة أخرى.