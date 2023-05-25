بتوجيهات من الرئيس السيسي.. تطورات جديدة في أزمة هروب لاعب المصارعة بعد استقبال والده في الأكاديمية الوطنية

الشارقة - اميمة ياسر - استقبلت الدكتورة رشا راغب، الخميس، فؤاد بغدودة، والد لاعب المصارعة المصري الهارب أحمد فؤاد بغدودة، بمقر الأكاديمية الوطنية للتدريب.

وناقشت رشا راغب مع والد بطل منتخب مصر للمصارعة تفاصيل برنامج الرعاية المقدم للبطل المصرى و غيره من الأبطال المصريين بالألعاب المختلفة.

وقد أبدى فؤاد مدى سعادته و إمتنانه لرئيس الجمهورية و تقديرة للرعاية المقدمة إلى نجله.

وفي وقت سابق، وجهت الأكاديمية الوطنية للتدريب، الدعوة للاعب المصارعة أحمد فؤاد بغدودة، لتلقي منحة للتدريب والتأهيل مع رعاية تامة له كموهبة رياضية مصرية واعدة.

وقالت الأكاديمية، في بيان لها الأربعاء، إن ذلك يأتي بناء على توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي،

وفي وقت سابق، علق إبراهيم عادل، عضو مجلس إدارة اتحاد المصارعة، على أزمة لاعب المنتخب الوطني للمصارعة الرومانية أحمد فؤاد بغدوده وسفره بعد تحقيقه الميدالية الفضية خلال مشاركته في بطولة إفريقيا المقامة في تونس.

وقال عادل: "بعد فوز أحمد بالمركز الثاني في البطولة وحصده الميدالية الفضية؛ وعند توجه البعثة المصرية للطائرة من أجل العودة اكتشفت أعضاء البعثة تغيب اللاعب".

وأضاف "عادل" في مداخلة هاتفية ببرنامج "على مسئوليتي" مع الإعلامي أحمد موسى على فضائية "صدى البلد" مساء الاثنين، أن البعثة اكتشفت بعد ذلك سفر أحمد بغدودة إلى باريس؛ بعدما حصل على جواز سفره من أجل تغير أموال وشراء خط للهاتف، كما أدعى، موضحًا أن وزارة الشباب والرياضة تصرف الموارد المالية للرياضيين وفق إمكانياتها؛ حيث كان يحصل أحمد على 3 آلاف جنيه شهريًا من الاتحاد؛ قبل خصم الضرائب.